المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات اليوم بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

يستعد مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي لاستضافة «المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات» اليوم في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، ويعتبر إحدى أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستقطب المعرض أبرز شركات تخطيط وتنظيم الاجتماعات والفعاليات من جميع أنحاء العالم، وذلك للتواصل المباشر مع شركات إدارة الوجهات ومراكز المعارض ومنشآت الضيافة ومزودي الخدمات لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكّدت العديد من الجهات والهيئات والشركات الرائدة حضورها في المعرض، ومن بينها «الاتحاد للطيران»، و«إكسبو 2020 دبي» و«مركز مؤتمرات الأمم المتحدة» في أديس أبابا وروتانا الإمارات و«مكتب مؤتمرات رواندا» و«مكتب مؤتمرات أذربيجان» ووزارة السياحة في قبرص.

وتستضيف أبوظبي عدداً من الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، منها «مؤتمر الجمعية الدولية لأمراض الأطفال في آسيا 2019» من 3 إلى 6 أبريل، والذي يناقش أحدث التطورات في مجال رعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ويعقبه «المؤتمر العالمي لجراحة المسالك البولية» من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وتستضيف أبوظبي أيضاً «مؤتمر الطاقة العالمي» خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر. وتشمل قائمة الفعاليات الرئيسية الأخرى «المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأخلاق والحوكمة 2019» المقرر إقامته يومي 12 و13 يونيو، و«المؤتمر العالمي السادس والعشرين للطرق» من 6 إلى 10 أكتوبر، و«مؤتمر البكالوريا الدولية» من 24 إلى 26 أكتوبر.