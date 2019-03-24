ألمانيا: الإمارات تستثمر بقوة في صناعة المستقبل

المصدر: برلين ـ البيان

أكد بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية تنموية واضحة وتنعكس بصورة متميزة في مختلف المبادرات ومشروعات البنية التحتية بالدولة، مستشهداً بتصميم مطار آل مكتوم الدولي، ليكون أكبر مطار في العالم باعتباره مثالاً واضحاً على أن دولة الإمارات تستثمر بقوة اليوم في صناعة المستقبل، ولا سيما في ضوء ما يتضمنه المشروع من تطبيق لتكنولوجيا القيادة الذاتية وتوظيف لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى وجود العديد من فرص الشراكة في هذا المشروع الطموح في ظل الخبرات الواسعة للشركات الألمانية في تلك المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ11 من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي انعقدت في العاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة الإمارات، وممثل الحكومة الاتحادية الألمانية.

وأشار إلى أن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة إيجابية ومثمرة في إكسبو دبي 2020، لافتاً إلى أنه الشعار الذي يجب أن يقود علاقات التعاون الثنائي والتنموي بين البلدين.

واتفق البلدان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث جاءت البنية التحتية أيضاً محوراً رئيسياً للتعاون، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني فضلاً عن التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات، من خلال منصة إكسبو دبي والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.

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