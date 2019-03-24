«سوق أبوظبي» يبحث تعزيز العلاقات بين الشركات والمستثمرين

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشة عمل للشركات المدرجة حول تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين ودور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن، وعن كيفية تطوير هذا الدور بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة بحضور مديري علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق وذلك في إطار جهود السوق لتعزيز دور علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة والتعاون بين السوق والشركات في تبني أفضل الممارسات.

وأوضحت الورشة أن المستثمرين في الشركات هم أساس تكوين هذه الشركات، فقد وضعوا أموالهم ومدخراتهم لكي يسهموا في تنمية الاقتصاد ولكي يحصلوا على عوائد من هذا الاستثمار.

وأشار المشاركون إلى أن الكثير من الحقوق يتعين على الشركة أن توفرها وتجعلها متاحة لجميع المستثمرين على الإطلاق بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكونها وضمن إطار التشريعات والقانون، موضحين أهمية التزام الشركات بتوفير المعلومات للمساهمين، ومن هنا فإن هذه الورشة جاءت لتوضح كيفية العمل بشكل جماعي على تعزيز العلاقة بين الشركات والمستثمرين في هذا الشأن وتحديد دور مدير علاقات المستثمرين، إضافة إلى توضيح حقوق المساهمين التي رتبها القانون.

وأكد خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات في تعزيز دور مديري علاقات المستثمرين وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين.