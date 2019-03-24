20 ملياراً حصة القطاع الخاص الإماراتي في إعادة إعمار العراق

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميحⅦ دبي - البيان

توقع فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في دولة الإمارات نحو 5.5 مليارات دولار (20.2 مليار درهم) لإعادة إعمار العراق، مشيراً إلى أن الإمارات تعهدت كذلك بنحو 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم).

وأضاف الهيمص في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً مهماً للعراق، حيث بلغت صادرات الإمارات إلى العراق ما نسبته 17% من إجمالي الواردات العراقية البالغة 5.5 مليارات دولار.

وتوقع أن تشارك الحكومة العراقية في معرض «إكسبو دبي 2020» نظراً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن المصرف العراقي للتجارة أبدى رغبته للقيام بدور الراعي الرسمي للعراق في المعرض، الذي ستشكل مساهمتنا فيه خطوة مهمة تساعدنا لحقيق المزيد من الشراكات والحضور على المستوى الدولي.

ترويج منتجات

وذكر فيصل الهيمص أن المصرف العراقي للتجارة يمتلك مكتباً تمثيلياً في سوق أبوظبي العالمي، حيث يركز نشاطه على ترويج منتجات المصرف وخدماته نظراً لامتلاك المصرف نسبة 80% من أعمال التمويل التجاري في العراق، وبالتالي كان من الطبيعي أن يركز عمل المصرف على توطيد علاقاته مع شبكة المصارف المراسلة الإماراتية والدولية العاملة في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة: إن مكتب البنك في أبوظبي، يسعى منذ افتتاحه في نوفمبر 2017، إلى تعزيز الخدمات المصرفية مع شركائنا من المصارف الأخرى وتطوير علاقات مصرفية جديدة، حيث وقع المصرف اتفاقية تمويل مع «بنك المشرق» لتمويل صفقة بقيمة 52 مليون يورو، لغرض تطوير محطة خور الزبير الكهربائية في العراق من قبل شركة جنرال الكتريك.

وأوضح فيصل الهيمص أن المكتب التمثيلي في أبوظبي كان سنداً كبيراً للمصرف العراقي للتجارة للتوقيع على اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو مع مصرف «كوميرز الألماني» من أجل تمويل الصادرات الألمانية الأوروبية المدعومة من قبل ضمانات وكالة «يولر هيرمز» بالإضافة إلى ترتيب عملية تمويل بقيمة 223 مليون دولار عن طريق تعاون المصرف مع مصرف ستاندرد تشارترد لغرض تمويل قطاع الكهرباء في العراق.

محفزات اقتصادية

وأوضح الهيمص: إن إنفاق حكومة دولة الإمارات هو حافز مهم، لضمان نمو الاقتصاد بشكل كبير، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من المحفزات الاقتصادية ستكون ذا تأثير إيجابي على دولة الإمارات واستدامة دورها الاقتصادي الفعال في المنطقة والعالم. ولا شك في أنها ستشكل عاملاً لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات إلى الشرق الأوسط.

الإمارات الأعلى نمواً خليجياً 2019 - 2023

توقع فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة أن تتفوق دولة الإمارات على النمو الاقتصادي المتوقع في دول التعاون لتصل إلى متوسط نمو بنسبة 3.8% خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بينما من المتوقع أن تنمو دول المجلس بمعدل 2.7% في 2019، في الوقت من المتوقع أن يشهد تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في عام 2019 بسبب التوترات التجارية.

وأضاف أن القانون لا يسمح للمكتب التمثيلي التابع للمصرف بإجراء أي صفقات أو ضم عملاء جدد ونتيجة لذلك، يتم إحالة الشركات التي يقع مقرها في دولة الإمارات والتي لديها علاقات تجارية أو مشاريع في العراق إلى القسم المعني في مقر الإدارة العامة للمصرف في بغداد لغرض مناقشة موضوع طلب التمويل.

وأضاف أن افتتاح المكتب التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي يعود إلى أن دولة الإمارات هي المركز المالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموماً وهي تمتلك قطاعاً مصرفي مزدهر وهي شريك تجاري رئيسي للعراق أيضاً، ناهيك عن أن سوق أبوظبي العالمي هو مركز متميز لتطبيقه قوانين مستندة إلى أعلى المعايير والقوانين الدولية.

تقلبات النفط

قال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، إنه بعد الانخفاض والتغيرات المتسارعة في أسعار النفط الأخيرة، رأينا أسعار النفط تتصاعد تدريجياً بعد تشديد منظمة أوبك المتعلق على خفض الإنتاج في الفترة المقبلة.

ولا شك في أن السوق يشهد حالياً تقلباً متزايداً خصوصاً بعد زيادة الولايات المتحدة لإنتاجها لأكثر من 12 مليون برميل يومياً وتحقيق المزيد من الاستدامة في إنتاج النفط الصخري، في حين أن تخفيض الإنتاج المتوقع من «أوبك» سيؤدي إلى زيادة محتملة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، ما قد يمد في عمر الوضع الراهن وعدم استقرار أسعار النفط عالمياً.