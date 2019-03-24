300 % نمو مبيعات الدراجات النارية في رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف مديرو شركات مبيعات الدراجات النارية وقطع الغيار والإكسسوارات في رأس الخيمة، عن إسهام معرض الدراجات النارية بدورته الأولى الذي نظمه مركز رأس الخيمة للمعارض إحدى مبادرات غرفة تجارة رأس الخيمة، في نمو المبيعات خلال العام الماضي بنسبة 300% نتيجة للدفعة التجارية الكبيرة للمعرض والتي أسهمت في توقيع العديد من الاتفاقيات وافتتاح فروع جديدة للشركات الكبرى بالقطاع.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن تنظيم المعارض في رأس الخيمة أسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية في رأس الخيمة، إضافة لدعم البرامج السياحية عبر المسيرات التي تجوب الإمارة السياحية في جزيرة المرجان، إضافة للمناطق الحرة.

نمو المبيعات

وأوضح عمر إبراهيم التميمي المدير الإقليمي لخدمة عملاء هارلي ديفيدسون النابودة في المناطق الشمالية، صاحب شركة لايكين كاستومز لتصنيع الدراجات النارية في رأس الخيمة، أن افتتاح فرع النابودة في إمارة رأس الخيمة أبريل 2018 استحوذ على 30% من حجم مبيعات المجموعة التي ارتفعت إلى 300% في قطاع الدراجات النارية والإكسسوارات، لتتخطى الخطط السنوية التي قررتها المجموعة لمبيعات الدراجات النارية والملابس ومعدات السلامة، وخاصة فرع رأس الخيمة الذي يخدم أكثر من 1200 مالك لعلامة هارلي ديفيدسون بينهم 700 مالك في رأس الخيمة.

التصنيع

وأوضح التميمي أن شركة لايكين كاستومز الإماراتية لتصنيع الدراجات النارية في رأس الخيمة، تعتزم التوسع في الإمارة بافتتاح مصنع جديد للاستفادة من الحوافز والمبادرات التي أطلقتها غرفة تجارة رأس الخيمة تماشياً مع مبادرات حكومة الإمارة وتلبية الإقبال الكبير من زبائنها.

خطط

وأوضح خالد بوشقر رئيس مجلس إدارة مجموعة خالد بن شقر لمبيعات الدراجات النارية، خلال المشاركة في معرض «راك رود رايدز» بدورته الثانية، أن المجموعة تعتزم افتتاح فرع جديد لمبيعاتها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من التسهيلات المقدمة في ذلك القطاع، لافتاً إلى أن المجموعة تمتلك 30% من الحصة السوقية المحلية في قطاع الدراجات التجارية، مشيراً إلى أن حجم استثمار «مركز الدراجات الصحراوية» المالكة لنوع بينلي الإيطالية يبلغ 30 مليون درهم.

تنوع الاستثمارات

وأوضح حارب صالح الفلاحي مدير وصاحب شركة وولفز بايكرز لتجارة وصيانة الدراجات النارية في رأس الخيمة، أن معرض «راك رود رايدز» 2018 أسهم في تسريع حركة مبيعات الإكسسوارات وزيادتها إلى 300% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن تنامي قطاع الدراجات العام الماضي بشكل واضح وثابت، سواء الدراجات الفارهة والرياضية والمعدة للتوصيل أو النقل، انعكس إيجاباً على رغبة الشركات المصنعة بالتوسع.