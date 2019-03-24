المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

أكد ربيع عطايا الرئيس التنفيذي لـ «بيت.كوم»، أكبر موقع توظيف في الشرق الأوسط، أن دبي من أكثر المدن الداعمة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة.

وأشار عطايا في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن حكومة الإمارات تبذل جهوداً مبهرة في تطوير قطاع ريادة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس شركات جديدة كونها تسهم في زيادة فرص العمل في الدولة، كما أنها تقوم بتنفيذ مبادرات فعّالة مثل منح تأشيرات طويلة الأمد بهدف الاحتفاظ بأفضل الكفاءات في الإمارات، فمثل هذه المبادرات تسهم في تطوير سوق العمل في الدولة.

فرصة مثالية

ولف إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهت تأسيس موقع بيت.كوم في بداياته، فإن دبي قدمت فرصاً مثالية لانطلاقة المشروع، لافتاً إلى أن أبرز هذه الفرص تمثل آنذاك في إطلاق مدينة دبي للإنترنت في العام ذاته الذي بدأت به شركة بيت.كوم، وكان التوقيت مناسباً تماماً.

وأضاف: «كنا قد سجلنا للتو شركتنا في جزر كايمان، وكنا على وشك البدء بالعمل عندما تم الإعلان عن تأسيس مدينة دبي للإنترنت، فقمنا بالتقدم للحصول على رخصة مباشرة فيها بعد عدة أيام. وسرعان ما شهدنا توسعاً ملحوظاً بعد افتتاح المكتب في دبي، ففي عام 2001، أصبح الموقع أول منصة توظيف ثنائية اللغة في المنطقة، ومنذ ذلك الوقت وبيت.كوم يواصل تقدمه، فقد أصبح اليوم أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط يضم أكثر من 35 مليون باحث عن عمل وما يزيد عن 40 ألف شركة».

نقطة جذب

اتخذت حكومة الإمارات حزمة من القرارات المرتبطة بتأشيرات إقامة الرواد والمواهب التخصصية والمتفوقين والطلاب، ويتوقع عطايا أن تجذب هذه القرارات المزيد من الكفاءات الموهوبة للدولة من مختلف مناطق العالم، مشيراً إلى أن موقع «بيت.كوم» يشهد باستمرار تزايداً في عدد طلبات التوظيف التي يتم تقديمها عبر الموقع إلى الوظائف المُعلنة في الإمارات، وأضاف: «يعد سوق العمل في الإمارات نقطة جذب لمختلف الطلاب والكفاءات من كل أنحاء العالم، من ضمنهم روّاد الأعمال الذي يسعون لتأسيس شركاتهم أو توسيعها، إذ تمتلك مدينة دبي بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، فدائماً ما تحتل هذه المدينة الصدارة في استبيانات بيت.كوم لأفضل المدن».

ولفت عطايا إلى أن موقع بيت.كوم شهد تحسناً كبيراً في زخم الوظائف إثر هذه القرارات خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف: «عند مقارنة شهر أكتوبر بشهر ديسمبر 2018 مثلاً، نجد أن عدد الوظائف التي أُعلنت على الموقع ارتفع من 2,655 في شهر أكتوبر إلى 3,174 في شهر ديسمبر. أما بالنسبة للباحثين عن عمل، فقد أشارت تقاريرنا إلى أن 475,186 طلب توظيف تم تقديمه إلى الوظائف المُعلنة في دولة الإمارات في شهر ديسمبر 2018 وحده».

وأشار عطايا إلى أن بيت.كوم شهد الإعلان عن عدد كبير من فرص العمل خلال عام 2018، ما يدل على نجاح الشركات في تعيين أفضل الكفاءات من خلال الموقع ورضاها عن الخدمات المقدّمة، ففي دولة الإمارات وحدها، تمّ الإعلان عن أكثر من 34,000 وظيفة خلال العام الماضي، حيث يتوفر في بيت.كوم يومياً أكثر من 4,000 وظيفة شاغرة في الإمارات عبر كل المجالات والمستويات المهنية، وأضاف: «يعد هذا الرقم جزءاً بسيطاً من عمليات التوظيف التي قام بها أصحاب العمل في دولة الإمارات عام 2018، حيث إنّه تمّ استثناء الشواغر التي تمّت تعبئتها باستخدام تقنية البحث عن السير الذاتية، والتي تستطيع الشركات من خلالها تصفّح قاعدة بيانات السير الذاتية على الموقع، والتواصل مع الباحثين عن عمل مباشرةً لدعوتهم لمقابلات وتعيينهم».

وأكد عطايا أن سوق الإمارات يتمتع بنشاط دائم يتميز بتوفر الكثير من فرص العمل، حيث يتوفر في موقع بيت.كوم يومياً أكثر من 4,000 وظيفة شاغرة في دولة الإمارات وحدها عبر كل المجالات والمستويات المهنية، كما يقوم أصحاب العمل بتعبئة عدد مماثل من الوظائف دون الإعلان عنها، وذلك عبر البحث عن المرشحين باستخدام أداة البحث عن السير الذاتية من بيت.كوم.

وبحسب تقارير بيت.كوم لعام 2018، برزت دبي بصفتها أكثر مدينة في منطقة الشرق الأوسط قامت بالإعلان عن وظائف شاغرة على الموقع، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف التي أُعلنت في مدينة دبي خلال العام الماضي 14035 وظيفة.

أبرز المهارات

وفيما يتعلق بأهم المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل المحلي، قال عطايا: لم يعد أصحاب العمل اليوم يحصرون تركيزهم على المهارات التقنية التي يتمتع بها المرشح للوظيفة، إذ أصبحت المهارات الشخصية اليوم تلعب دوراً مهماً للغاية عند توظيف المرشحين وبخاصة للمناصب العليا. ويقصد بالمهارات الشخصية تلك المرتبطة بشخصية المرشح وصفاته العامة، كقدرته على العمل تحت الضغط والتواصل مع الأشخاص ذوي المستويات المهنية المختلفة، فكما أن المهارات التقنية ضرورية لضمان إنجاز الموظفين لكل مهامهم بفعالية، تعد المهارات الشخصية كذلك مهمة للتأكد من أن الشركة تنمو وتتطوّر باستمرار.

6 ملايين طلب للتوظيف عبر الموقع

أشار ربيع عطايا إلى أن أكثر من 6 ملايين طلب توظيف تم تقديمه عبر موقع «بيت.كوم» إلى الوظائف المعلنة في الإمارات وحدها خلال عام 2018، كما يوجد على قاعدة بيانات الموقع حالياً أكثر من 6 ملايين سيرة ذاتية لأشخاص من خارج الدولة وداخلها يرغبون في العمل بالإمارات، وهذا العدد يتزايد باستمرار، إذ أظهر تقرير حديث لبيت.كوم أن 16,000 باحث عن عمل من كل أنحاء المنطقة ينضمون يومياً إلى الموقع.

وبحسب الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم في 2018 حول أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط، برزت قطاعات الخدمات المصرفية/‏المالية/‏المحاسبة، والطيران، والتصنيع، كأكثر القطاعات جاذبية للمهنيين في دولة الإمارات.