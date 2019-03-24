تكريم الفائزين بجائزة «اتصالات» للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- وام

كرمت «اتصالات»، أمس، الشركات الفائزة بالنسخة الأولى من «جائزة اتصالات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 2018»؛ تقديراً لإنجازاتها الملحوظة ومساهماتها الفاعلة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفازت شركة (Black Tulip Flowers) بجائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للعام 2018، في حين فازت شركة (Jackys Business Solution) بجائزة التحول الرقمي، فيما حصدت (Farmchip) جائزة أفضل شركة ناشئة للعام.

كما فازت شركة (IRIS Health Services) بجائزة الابتكار، أما جائزة التأثير الاجتماعي الإيجابي فقد ذهبت لشركة (ألعاب بأجنحة)، في حين حصلت (Junkbot Robotics) على جائزة الريادة الشابة، كما حصلت (RPMA Communication & Wireless System Equipment) على جائزة الإبداع التكنولوجي وفازت (Enerwhere Sustainable Energy) بجائزة الاستدامة، بينما جائزة الرعاية المجتمعية فقد نالتها جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، وحصدت (وديان للعطور) جائزة الريادة الإماراتية، ونالت شركة (Farnek Services) جائزة الحلول الذكية.

وأوضح عصام محمود نائب أول الرئيس لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، أن الهدف من وراء إطلاق الجائزة هو تكريم أصحاب الإنجازات المهمة، والتأكيد على دور «اتصالات» الدائم والمستمر في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز.

حضر الحفل علي إبراهيم نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».