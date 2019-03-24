مركز منار المعرفة يطلق خطته لتطوير قدرات الموظفين

المصدر: دبي- البيان

أطلق مركز «منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب» خطته التدريبية الشاملة والمتكاملة لتطوير قدرات الموظفين وتوفير السبل اللازمة لهم لتحقيق السعادة والرضا الوظيفي، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة ضمن بيئة عمل سعيدة وإيجابية.

وأكدت هاجر العيسى، المؤسس والمدير التنفيذي لـ «منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب»، الالتزام بالعمل وفق الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي يهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً ووجهة عالمية للسعادة، مؤكدة مواصلة التعاون مع مختلف الجهات لخلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة.

وأكدت العيسي أهمية السعادة الوظيفية في المجال المؤسسي، مشددة على الدور الرئيسي للشركات في تأمين بيئة عمل إيجابية ومحفزة من شأنها تعزيز سعادة الموظفين وزيادة إنتاجية العمل.