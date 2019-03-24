مدير تسلا: العملة الورقية إلى زوال و«المشفرة» البديل

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

أكد الملياردير إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا، أن العملة الورقية في طريق إلى الزوال، مشيراً إلى أن العملة المشفرة وسيلة أفضل بكثير لنقل القيمة من القطع الورقية.

وقال ماسك في تقرير نشرته مدونة «Make It» التابعة لمحطة سي إن بي سي، إن التقنية الكامنة وراء البيتكوين على وجه الخصوص «رائعة للغاية» ويبدو أن ثمة مزايا تتمتع بها عملة «إيثريوم» الرقمية، وربما غيرها من العملات.

وأضاف: «مع ذلك لن تنخرط «تسلا» في العملة الرقمية، لأنها ليست الاستخدام الجيد الناجع لموارد الشركة، بالإضافة إلى أن إنشاء أو «تعدين» عملة مشفرة يستنفد الكثير من جهد جهاز الكمبيوتر، وبالتالي استهلاك الطاقة الكهربائية».

وتابع: «أحد الجوانب السلبية للتشفير هو أنه من الناحية الحسابية، يشبه إلى حد كبير الاستهلاك المكثف للطاقة، وليس من المستحب الخوض في ذلك الآن».

وقال جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتويتر في تصريحات سابقة: «في نهاية المطاف سيكون للعالم، وللإنترنت عملة واحدة، حيث باعتقاده الشخصي أن هذه العملة ستكون بيتكوين، مؤكداً حدوث ذلك على الأرجح على مدى 10 سنوات، لكن ربما قد يحدث بشكل أسرع من ذلك».