19.6 ملياراً أصول «دبي للاستثمار» في 2019

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

كشف خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، تجاوز القيمة الإجمالية لأصول الشركة 19.6 مليار درهم حتى الربع الأول من 2019 صعوداً من 17 مليار درهم قبل عامين، وبذلك تقترب الشركة من تحقيق هدفها الذي وضعته قبل عامين بزيادة قيمة أصولها إلى 20 مليار درهم بحلول 2020.

وأوضح بن كلبان في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن محفظة العقارات التي تمتلكها الشركة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 12.2 مليار درهم ما يعادل (62.3 ٪) من الإجمالي، تليها محفظة أصول قطاعات التصنيع والمقاولات والخدمات بقيمة 4.8 مليارات درهم ما يعادل (23.8٪) ثم الاستثمارات المالية، وتبلغ 2.6 مليار درهم (14.0 ٪).

وكشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات يجريها مستثمرون يسعون لشراء حصة 30% من شركة «الإمارات ديستريكت كولينغ» المعروفة باسم «إيميكول» وهي مملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، إلا أن الشركة لا تزال تدرس تلك العروض.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % (ما يعادل 10 فلوس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد 17 أبريل المقبل.