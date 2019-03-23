«بن غاطي » تستثمر 500 مليون درهم بمصنع في منطقة «كيزاد»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بن غاطي للمشروبات»، ذراع صناعة المشروبات التابع لـ«بن غاطي القابضة»، عن إطلاق منتج «فروتاستيك» وهو عصير فواكه ذو كمية منخفضة من السكر فيما استثمرت الشركة أكثر من 500 مليون درهم في مصنع إنتاج مشروبات حديث ضمن منطقة «كيزاد» في أبوظبي.

بعد النجاح الذي شهده كل من منتج «راوبي لندن» و«ميلكستر»، أطلقت «بن غاطي للمشروبات» منتج «فروتاستيك» لتلبية الطلب على العصائر وسوف يكون المنتج المبتكر متاحاً في العديد من نقاط البيع في الإمارات منتصف أبريل المقبل وسيتم مضاعفة الإنتاج إلى أن يفوق عدد نقاط التوزيع 4000 نقطة في المنطقة بحلول أغسطس 2019.

وقال محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»: « الناس يبحثون عن خيارات المشروبات والوجبات الخفيفة التي تساعدهم على الحفاظ على نمط حياة صحي وسليم».