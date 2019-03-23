«فيدلتي المتّحدة» هوية جديدة لشراكة في قطاع التأمين

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركتا المتّحدة للتأمين وفيدلتي للتأمين وإعادة التأمين بهويّةٍ جديدة تحت تسمية فيدلتي المتّحدة، النابعة من الشراكة الحديثة بين الشركتين وحضر الحفل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة نوّاف غباش أحمد غباش المعرّي، إضافةً إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ريكاردو موريس سليمان والرئيس التنفيذي لشركة فيدلتي المتّحدة بلال أدهمي، وحشد من المشاركين.

ووصف نواف غباش العلاقة الجديدة بين الشركتين بأنّها «ولادة قصّة نجاح جديدة ستجلب خبرتها الكبيرة والواسعة إلى سوق الإمارات وكذلك إلى السوق الإقليميّة».

ونوّه كذلك إلى تأثير فيدلتي الكبير في السوق اللبنانيّة مشيراً إلى أنّها ستضيف كفاءةً عالية وتنعش السوق الإماراتيّة إضافةً إلى القيمة المضافة التي ستعطيها لشركة فيدلتي المتّحدة.

رؤية

وأعرب أدهمي بدوره عن نظرته للتغيير وكيف ستكون الهويّة الجديدة لفيدلتي المتّحدة عنواناً للنجاح والتطوّر، قائلاً إنّ: «فيدلتي المتّحدة جاهزة لهويّةٍ جديدةٍ ورؤية جديدة وبداية جديدة» موضحاً أنّ الدمج ستحكمه مبادئها الأساسيّة وقيمها التي تفتخر بها. وتهدف الشركة إلى تمكين شركائها وعملائها من أجل علاقةٍ طويلة الأمد.

وقال سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة فيدلتي المتّحدة: «نتطلّع ليس لبناء علاقةٍ جديدةٍ وحسب، بل لكون فيدلتي المتّحدة شركة رائدة في السوق المحليّة. وسوف يذهب الفريق الإداري الجديد في الشركة بهذه الأخيرة إلى النجاح، ممّا سيزيد من تواجدها المحلّي في المنطقة».