متجر جديد لمجوهرات «دوسول» من دهماني في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دهماني للمجوهرات افتتاح متجر دوسول في مردف سيتي سنتر. وكانت المجموعة أطلقت علامة دوسول لتنضم إلى محفظتها الاستثمارية كعلامة مجوهرات راقية لجيل الألفية.

ويأتي إطلاق دوسول لتجسيد رؤية دهماني وشغفها في صياغة المجوهرات وتقديم تشكيلات مميزة وبأسعار مقبولة، مع الاحتفاظ بالبصمة الرئيسية لهوية مجموعة دهماني المتمثّلة بالجودة والمهارة الحرفية والتصميم المتفرد.

وقال روهيت دهماني، المدير والرئيس التنفيذي لعلامة دوسول: يسعدنا أن نفتتح ثاني متجر للعلامة في دبي بعد فترة قصيرة جداً على إطلاقها. وتستند مجموعة دهماني للمجوهرات إلى خبرة واسعة تتجاوز 50 عاماً، وتلعب دوراً ريادياً على مستوى آسيا والشرق الأوسط من مقرها الرئيس في دبي.