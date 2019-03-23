15 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي 2018

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير لشركة «أستيكو» لإدارة العقارات عن تسليم ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية خلال 2018، بما في ذلك 12 ألف شقة و2750 فيلا، في حين كان الإماراتيون على رأس قائمة المستثمرين بين مواطني دول التعاون في سوق العقارات بدبي.

حيث استثمروا أكثر من 11.5 مليار درهم، تلاهم المستثمرون الهنود بنحو 10.8 مليارات درهم، ثم البريطانيون بـ4.3 مليارات درهم، ثم الباكستانيون بـ2.8 مليار درهم، وأخيراً الأردنيون بـ1.5 مليار درهم .

تم الإعلان عن تلك الإحصاءات بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال ذراعها الاستثمارية قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، من 26 إلى 28 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ووفقاً لمنظمي المعرض تشير الاستثمارات المستمرة في سوق العقارات في دبي إلى النمو القوي للقطاع.

جذب الاستثمارات

ويعد مهرجان دبي العقاري، الذي يشارك فيه أكبر اللاعبين في القطاع العقاري العالمي بما في ذلك المطورون العقاريون والسماسرة والمقرضون ومقدمو الرهن العقاري والمستثمرون ومشترو العقارات، حدثاً مهماً لتنشيط عمليات البيع والشراء ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية إلى الإمارات.

وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن تستكمل 96 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2020.

ووفقاً لموقع «بيوت» الإلكتروني للعقارات، فإن بعض المناطق الرئيسية التي تقدم أعلى عائد على الاستثمار تشمل مدينة دبي العالمية (9.3%) وأبراج بحيرة جميرا ( 7.5%) وقرية الجميرا سيركل (7.3%)، ودبي مارينا (6.4%)، ودبي داون تاون(5.4%).

نمو مستقر

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «بالنظر إلى النهج الحذر الذي اتبعه مطورو العقارات، فإن سوق العقارات في الإمارات مهيأ لتحقيق نمو مستقر خلال الفترة المقبلة، وإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الاستراتيجية التي قدمتها الحكومة بما في ذلك تأشيرة الإقامة التي تصل إلى 10 سنوات ستكون بمثابة حافز لوضع البلاد وجهةً أولى للاستثمارات العقارية».

ويعد مهرجان دبي العقاري (DPF) بالشراكة مع معرض العقارات الدولي (IPS)، أكبر منصة بيع عقارية في الشرق الأوسط لكل من الأسواق العقارية المحلية والدولية، ويمثل المعرض منصة مبيعات عقارية كبرى تقدم صفقات حصرية للمشترين والمستثمرين على مدار 3 أيام.

ويمكّن المعرض المطورين العقاريين من بيع مشاريعهم بأسعار أقل، وأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف مجموعة واسعة من العقارات.

دبي مارينا

ووفقاً لبيانات موقع «بروبرتي فايندر» العقاري، فإن أكثر المناطق بحثاً لشراء العقارات عام 2018 كانت دبي مارينا مع أكثر من 1.3 مليون عملية بحث، ودبي داون تاون مع أكثر من مليون عملية بحث، ونخلة جميرا مع ما يقرب من مليون عملية بحث.

وسيشهد مهرجان دبي العقاري المقبل تقديم محفزات حصرية لمحترفي الصناعة من أجل تعزيز نمو القطاع.