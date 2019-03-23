دبي توظف التكنولوجيا في تحويل التحديات إلى فرص

المصدر: دبي - البيان

أكدت «سامتيك ميدل إيست» أن دبي نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية كبيرة عبر استخدامها للتقنيات الحديثة، وتوظيفها للبيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حيث تتصدر الإمارة إقليمياً في تبنّي الشركات حلول الذكاء الاصطناعي.وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة حول تصدر دبي مدن المنطقة في مؤشر المدن الذكية 2019 الصادر أخيراً عن جامعة «غلاسكو»، إن الثورة في توظيف واستخدام البيانات حالياً في العالم تشبه تماماً الثورة التي شهدها العالم عند اكتشاف النفط.

والذي أحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد الحديث موضحاً أن دور الذكاء الاصطناعي أصبح في الصدارة حالياً، حيث إنه بإمكان الشركات في العالم توظيفه في حل المشكلات وخفض أعباء الأعمال.