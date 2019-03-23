«إنتريور لايف ستايل» ينطلق للمرة الأولى في دبي مارس 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الذراع الإقليمية لشركة ميسي فرانكفورت جي. إم. بي. إتش الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، عن إطلاق معرض جديد في دبي يستهدف الأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا الوسطى، حيث تقام النسخة الافتتاحية من معرض «إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط» في مارس 2020.

وأوضحت أن المعرض يوفر منصة شاملة للعارضين لاستعراض السلع الاستهلاكية الراقية والمتوسطة، وهو موجه تحديداً نحو قطاعات العطاء والمطاعم، ويستهدف آلاف الشارين من الأفراد والشركات على مستوى المنطقة.

ويقام حدث الأيام الثلاثة السنوي على هامش معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت في الشرق الأوسط، وهو المنصة التجارية الأبرز لصناعات الورق، القرطاسية ولوازم المكاتب، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي في «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، إن معرض إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط سيعزز أوجه التعاون الموجودة مع بايبر ورلد الشرق الأوسط، حيث أبدى ربع زوار المعرض تقريباً الذي زاد عددهم عن 7000 زائر، رغبتهم في شراء الهدايا بالفعل خلال دورة 2018.

قطاع حيوي

وقال ميلور: «يخدم المعرض الجديد قطاعاً حيوياً في سوق السلع الاستهلاكية المتوسطة إلى الراقية، وخاصة الهدايا ومنتجات وإكسسوارات الطعام».

وتابع موضحاً: «في ضوء رغبة شريحة كبيرة من الشارين التجاريين الذين يزورون معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط في شراء الهدايا، سيقام معرض إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط بالتزامن مع بايبر ورلد الشرق الأوسط بهدف إشباع متطلبات كلا المعرضين والبناء على أوجه التعاون المشتركة بينهما».

طلب متزايد

تنطق النسخة الافتتاحية من معرض «إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط 2020» في أحد أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يشهد طلباً متزايداً باستمرار على أدوات الطعام مثل الأواني الزجاجية، وأدوات المائدة والأدوات المنزلية.

وتفيد شركة يورو مونيتور إنترناشيونال للأبحاث أن قيمة التجزئة لسوق الطعام في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 1.8 مليار دولار في 2018، وتضمن أدوات الشرب (719 مليون دولار)، ولوازم المائدة (620 مليون دولار)، وأواني الطعام (473 مليون دولار). وسوف يرتفع هذا الرقم ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار بحلول 2022، بنمو سنوي 8 %.