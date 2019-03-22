«غرفة رأس الخيمة» تطلق مهرجان الدراجات النارية 2019

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس نادي التعاون الرياضي، فعاليات مهرجان رأس الخيمة للدراجات في نسخته الثانية، الذي تنظمه غرفة تجارة رأس الخيمة، في مركز المعارض، بمشاركة أكثر من 50 شركة عالمية ومحلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بدراجاتها الرياضية، تحت شعار «تسامح لنسعد» بهدف الترويج للإمارة اقتصادياً وسياحياً.

جاء ذلك بحضور محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ووليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومدير عام الغرفة وعدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات بالإمارة.

وأكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، أن مهرجان الدراجات أصبح علامة مميزة لعرض أحدث إصدارات الدراجات النارية، لافتاً إلى أن تنظيم المهرجانات يعد تجربة رائدة وجيدة في ترويج الحركة السياحية للاستفادة من إمكانيات الإمارة، بالإضافة لدعم الحركة الاقتصادية من خلال القوة الشرائية، وتوقيع الاتفاقيات الجديدة وتشغيل الفنادق والنقل بأنواعه.

ترويج

وأوضح محمد النعيمي، أن المعرض يشكل منتجاً اقتصادياً وسياحياً جديداً، ويتضمن 45 فعالية واستعراضاً تقوم بها الفرق المشاركة من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مسيرة لأكثر من 500 دراجة نارية.

وأشار إلى أن النسخة الثانية للمهرجان تعد استكمالاً لمسيرة الفعاليات التي بدأها مركز رأس الخيمة للمعارض العام الماضي، كأحد أبرز المهرجانات التي تستضيفها الإمارة، سعياً إلى جعل الإمارة مركزاً سياحياً واستثمارياً وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.