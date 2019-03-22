«الإمارات للشحن الجوي» تنقل منتجات زامبيا إلى العالم

المصدر: دبي- البيان

توفر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، نقلاً سريعاً وآمناً لصادرات زامبيا، التي يتألف معظمها من منتجات سريعة العطب ينبغي أن تصل إلى وجهتها سليمة وطازجة وفي الوقت المناسب.

وتتميز زامبيا بمواردها الطبيعية وخصوبة تربتها ووفرة مياهها، ما يساهم في دعم قطاعها الزراعي، ويعتمد نموها الاقتصادي على تصدير منتجاتها، خصوصاً الخضراوات والفاكهة، إلى أسواق عالمية كالمملكة المتحدة وأوروبا ونيوزيلندا، ويعتمد المصدرون الزامبيون أفضل الوسائل لنقل منتجاتهم بهدف ضمان وصولها إلى المستهلكين بأفضل حالة.

وتستخدم الإمارات للشحن الجوي طاقة الشحن، التي توفرها طائرات الأسطول التي يبلغ عددها حالياً 273 طائرة حديثة تخدم 150 وجهة حول العالم، وتنقل الخضراوات الطازجة يومياً في عنابر الشحن من لوساكا على طائرات الإمارات. وفور وصولها إلى دبي، تنقل المنتجات الطازجة على طائرات الناقلة إلى مختلف الوجهات العالمية.

وتمثّل المنتجات سريعة العطب، كالخضراوات والفاكهة والزهور، جانباً مهماً من صادرات زامبيا، وتوفر الإمارات للشحن الجوي حلول النقل الجوي المتخصصة تحت مظلة منتج «الإمارات فريش»، التي تساعد في الحفاظ على نضارة المنتجات التي يتم نقلها، ويدعم هذا المنتج مرافق سلسلة التبريد الحديثة في دبي.

شحنات

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، خلال السنة المالية 2017/‏‏‏ 2018، نحو 2.6 مليون طن من الشحنات، منها أكثر من 400 ألف طن من شحنات الفواكه والخضراوات والزهور والمأكولات البحرية واللحوم الطازجة.

وقال إيفانز سينكالا، مدير طيران الإمارات للشحن في زامبيا: تساهم المنتجات الزراعية بنحو 10% من عائدات صادرات البلاد سنوياً، وفي 2018، نقلت الإمارات للشحن الجوي 1500 طن من صادرات المنتجات سريعة العطب.

شركات

وتعد «يورك فارم» في لوساكا، إحدى الشركات الرئيسية لإنتاج وتصدير الخضراوات، بإنتاج سنوي 1200 طن من الكوسا والذرة الصغيرة والبازلاء والكراث وغيرها. وتصدر يورك فارم إلى عدد من محلات السوبر ماركت في أوروبا وتحتاج إلى الالتزام بمعاييرها الصارمة عندما يتعلق الأمر بنقل المنتجات.

وللوفاء بهذه المعايير، يتم قطف الخضراوات يومياً وغسلها وتحضيرها وتوضيبها لتصديرها خلال 24 ساعة. وقال جون هندرسون مدير يورك فارم: نصدر 80% من منتجاتنا إلى المملكة المتحدة وتنقل الإمارات للشحن الجوي معظمها».

وتقوم «زيجا ليمتد»، التابعة لرابطة المزارعين الزامبيين، بفحص الخضراوات قبل تصديرها للتأكد من استيفائها جميع المعايير الدولية. وفور انتهاء زيجا من عملية الفحص الصارمة، تنقل الإمارات للشحن الجوي الخضراوات إلى الأسواق العالمية عبر مركزها الحديث للشحن في دبي.