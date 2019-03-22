«دو» تعزّز حضورها في العين بمتجر خامس

المصدر: دبي - البيان

عزّزت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حضورها في العين عبر افتتاح متجرها الخامس لمبيعات التجزئة في مركز تسوق «العين مول».

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: تلعب متاجرنا ومراكزنا دوراً محورياً في توفير تجارب سلسة وخدمات مميزة لعملائنا على امتداد الدولة، حيث تتيح لنا هذه المتاجر البقاء على مقربة من عملائنا والتواصل معهم بشكل مباشر لمعرفة متطلباتهم وتلبيتها على وجه السرعة. ونهدف من زيادة عدد متاجرنا في العين إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا أقرب إلى العملاء، إلى جانب تزويدهم بمحفظة متكاملة من العروض والخدمات التي تم تصميمها خصيصاً لإثراء أسلوب حياتهم.

وتوفر دو في متجرها خدمات الهاتف الثابت والمتحرك للعملاء الأفراد والمؤسسات، وأحدث الأجهزة والهواتف الذكية وخيارات متنوعة من الباقات، مع إمكانية دفع الفواتير وتحديث البيانات وإعادة شحن الرصيد وتجديد الاشتراكات وغيرها.