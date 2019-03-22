عمومية دار التأمين توافق على توزيع أرباح نقدية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

وافقت الجمعية العمومية لدار التأمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1% على المساهمين للمرة الأولى منذ التأسيس، وذلك خلال اجتماعها السنوي والذي قدمت فيه نتائجها المالية الإيجابية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وقال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: خلال عام 2018، حافظت دار التأمين على أدائها القوي وسجلت صافي أرباح بلغت 10.64 ملايين درهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي أعلى بنسبة 28.9% بالمقارنة مع 8.12 ملايين درهم للعام السابق، ما يبشّر بالنمو المستمر للأرباح في المستقبل القريب.

وأضاف: أدت سياسة انتقاء الأخطار المكتتبة، التي تمت بشكل منهجي ومنظم، بالإضافة إلى الوضع الحالي لسوق التأمين في الإمارات إلى انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة ليسجل مبلغ 210.88 ملايين درهم لعام 2018 بالمقارنة مع 219.47 مليون درهم سجلت خلال العام الماضي.

كما أن إجمالي أصول الشركة من النقد وما يعادله فقد شكلت 19.4% من إجمالي أصول الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، مجسدة ثبات موقع الشركة المالي. وختم قائلاً: متفائلون بنمو الأرباح في المستقبل القريب.

سجلت المطالبات المتكبدة خلال عام 2018 انخفاضاً إيجابياً، بنسبة 20.84% لتصل إلى 84.44 مليون درهم بالمقارنة مع 106.67 ملايين درهم سُجّلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الإدارية الاستراتيجية والتكتيكية لخفض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال.

وسجّلت نسبة صافي المطالبات المتكبّدة كنسبة من صافي أقساط التأمين المكتسبة تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت إلى 56.9% لعام 2018 بالمقارنة مع 67.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

ونتج عن ذلك، ارتفاع قوي لصافي دخل الاكتتاب لعام 2018 بنسبة 24.2% ليصل إلى 45.75 مليون درهم مقارنة مع 36.85 مليون درهم سُجّلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقامت دار التأمين بتوسيع شبكة فروعها في الدولة خلال عام 2018 حيث تم افتتاح فرعين جديدين أحدهما في ديرة- دبي، والآخر بمنطقة المرور- أبوظبي. وبذلك يرتفع عدد فروعها إلى ثمانية أفرع، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي.