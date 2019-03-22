86.4 مليار درهم إجمالي القروض الشخصية للأعمال خلال 2018

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية، التي قدمتها البنوك بهدف تمويل الأعمال 86.4 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها 8% وقدرها 6.4 مليارات درهم مقارنة مع 80 مليار درهم في 2017.

وشكلت القروض الشخصية لتمويل الأعمال 5.7% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة الاقتصادية، والتي بلغت 1.5 تريليون درهم في نهاية العام 2018. ويعكس تواصل الجهاز المصرفي تقديم القروض الشخصية لتمويل الأعمال والتي تُصنف في غالبيتها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة استمرار نشاط القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن قائمة مستهدفات إدامة عجلة التنمية الشاملة في الدولة.

واستحوذت البنوك الوطنية على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة للأشخاص بهدف تمويل الأعمال.