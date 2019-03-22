ديون «طاقة» تتراجع 4 مليارات والسيولة تزيد على 13 ملياراً

المصدر: أبوظبي- البيان

خفضت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إجمالي ديونها بمبلغ 4 مليارات درهم، كما شهدت انخفاضاً في الفوائد المدفوعة بقيمة 163 مليون درهم خلال عام 2018.

وأثمر الأداء المالي القوي عن تحسن نسبة المديونية (معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) إلى 6.5% بالمقارنة مع 7.3% في عام 2017، وذلك وفقاً للنتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد أول من أمس.

قوة الأداء

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة: «حافظت طاقة خلال العام على قوة أدائها المالي والتشغيلي بالرغم من صعوبة الأوضاع التجارية والاقتصادية. وقد واصلنا تطبيق استراتيجية نمو تنظر بعين الاعتبار إلى التحديات، فضلاً عن اغتنام الفرص التي تتيحها قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والغاز».

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«طاقة»: «في العام الذي واجهت فيه الشركات تحديات عدة ناجمة عن تحول قطاع الطاقة العالمي، تمكنت «طاقة» من تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي في عام 2018 مع ارتفاع الأرباح على أساس سنوي وزيادة الإيرادات بنحو مليار درهم تقريباً. كما تمكنّا في عام 2018 من خفض ديوننا بمبلغ 4 مليارات درهم بفعل ترشيد النفقات وتحسين العمليات التشغيلية عبر قطاعات عمل الشركة».

أسعار النفط

وأضاف الظاهري: «يعزى الأداء المالي والتشغيلي المتميز للشركة إلى مزيج من العوامل بما فيها الأداء القوي لقطاع أعمال الكهرباء والماء، وتحسن أسعار النفط والسوائل، وسعي الإدارة إلى توفير أقصى قيمة ممكنة للمساهمين».

وبلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 398 مليون درهم بزيادة 149% على أساس سنوي، وسجلت الشركة أيضاً زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 6% في عام 2018 لتصل إلى 17.7 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% أيضاً لتصل إلى 9.7 مليارات درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط والسوائل في عام 2018.

تدفقات حرة

وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية بواقع 7.1 مليارات درهم على الرغم من زيادة الإنفاق الرأسمالي الاستثماري من 1.3 مليار درهم في عام 2017 إلى 1.7 مليار درهم في عام 2018.

ولا تزال السيولة الإجمالية للشركة قوية عند 13.1 مليار درهم، ويشمل ذلك نقد وما يعادله بقيمة 3.4 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 9.7 مليارات درهم.

أداء متميز

ومن المنظور التشغيلي، واصلت «طاقة» تحقيق أداء متميز في أعمال قطاع الكهرباء بإجمالي إنتاج بلغ 289.92 جيجاواط في الساعة مع ارتفاع معدل توافر الموارد التقنية لمحطات توليد الكهرباء من 92.1% في عام 2017 إلى 93.1% في عام 2018. كما بلغ إنتاج قطاع المياه المحلاة 246.556 مليون غالون إمبراطوري.

وبلغت معدل إنتاج النفط 123.100 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2018 بانخفاض طفيف قدره 2.4% عن عام 2017، حيث عمدت الشركة إلى تسوية الانخفاض الطبيعي للأصول الموجودة عبر الاستثمار في مشاريع تطويرية جديدة، وأبرزها قاعدة أتروش في العراق التي بلغ إنتاجها 3.855 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2018.