«الحزام والطريق» تمول مشاريع بتريليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تهدف مبادرة «الحزام والطريق» الصينية إلى تمويل أكثر من 1700 مشروع بقيمة تريليون دولار، للتأثير إيجابياً على 4.4 مليارات شخص، أو ما يعادل 65% من سكان العالم أي ما يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتم توزيع عقود تنفيذ المبادرة على مجموعة من الشركات الصينية بتكلفة بلغت 340 مليار دولار، حيث سوف تمتد مبادرة «الحزام والطريق» الصينية عبر أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

مجتمع الأعمال

وسيتم تسليط الضوء على هذه المبادرة العالمية الطموحة ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، الذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل في دبي تحت شعار«التخطيط لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، وتم تخصيص اليوم الثاني من الحدث لعقد ملتقى خاص حول المبادرة سيمتد ليوم كامل.

ومن المقرر أن تعرض الدول المشاركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشروعاتها في مجالات متنوعة وذلك بحضور موفدين ومستثمرين ومسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات ومن الصين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستثمار المباشر

كما تركز فعاليات الملتقى الأخرى ستركز على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لتقديم أفكار صانعي سياسات وقادة أعمال ومستثمرين إقليميين ودوليين ورجال أعمال وأكاديميين بارزين. كما سيحظى الخبراء الماليون بفرصة مناقشة أفضل الممارسات والقضايا الاقتصادية ذات الأهمية العالمية خلال الحدث العالمي السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

ويوفر الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة حول في العالم. كما أنه يركز على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

2049

قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى: «تمهد المبادرة الفرص لتعزيز العلاقات التجارية بشكل أقوى داخل آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ويهدف المشروع المزمع إنجازه بحلول عام 2049 إلى تحقيق نمو شامل وتحفيز التنمية وتعزيز التعاون والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم».