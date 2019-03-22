إدراج «نتورك إنترناشيونال» في بورصة لندن خلال أبريل

أكدت «نتورك إنترناشيونال» عزمها المباشرة في طرح اكتتاب أولي عام في بورصة لندن، والكشف عن بعض تفاصيله، وذلك بعد إعلانها بخصوص وثيقة التسجيل في 14 مارس 2019.

وستتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها العادية في الشريحة الممتازة من اللائحة الرسمية لسلطة السلوك المالي، وإذن لتداولها في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ضمن سوق لندن للأوراق المالية. وقبل الإدراج، سيعاد تسجيل الشركة كشركة عامة محدودة بالأسهم وتعاد تسميها لتصبح «نتورك إنترناشيونال القابضة المحدودة».

وستقوم الشركة بتحديد سعر الطرح النهائي بعد إصدار نشرة الاكتتاب العام وانتهاء عملية تحديد أسعار الاكتتاب، ومن المتوقع أن يصدر إذن الإدراج في أبريل 2019، لتصبح الشركة بعدها مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي المملكة المتحدة.

وسيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للطرح، والحد الأقصى لعدد الأسهم المطروحة للبيع في الوقت المناسب في نشرة الاكتتاب العام التي من المتوقع أن تصدرها الشركة خلال الأسابيع المقبلة.

ويتألف الطرح من الأسهم الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين، ويعتقد أعضاء مجلس الإدارة أن هذا هو الوقت المناسب لإدخال المجموعة إلى السوق العامة، ما يعكس الأسس المتينة التي تم إرساؤها من أجل النمو المستقبلي.

كما يساهم في إظهار مدى نضج وشفافية وحوكمة المجموعة، بما يدعم تعزيز مكانتها الريادية في مجال التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز سجلها وزيادة وعي العملاء بعلامتها التجارية، والمساعدة في توظيف واستبقاء وتحفيز المزيد من الموظفين والكوادر الإدارية، وبناء قاعدة مستقرة من المساهمين طويلي الأمد ومنح المجموعة خيارات أوسع بخصوص زيادة رأس المال، توفير سيولة مستقبلية للمساهمين.

وبعد الحصول على إذن التداول مباشرة، تعتزم الشركة أن تطرح للتداول الحر ما لا يقل عن 25% من رأس المال المصدر للشركة، وسيمارس كل من بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «واربورغ بينكوس/‏ جنرال أتلانتك دبي» خيار التخصيص الزائد عن الحد المعين بواقع 15% من الحجم الأساسي للطرح.

وبعد صدور إذن الإدراج، سيخضع كل من الشركة والمساهمين البائعين لفترة تجميد مدتها 180 يوماً، كما سيخضع جميع أعضاء مجلس الإدارة لفترة تجميد مدتها 365 يوماً. وخلال هاتين الفترتين لا يحق لهذه الأطراف، بموجب بعض الشروط المعتادة عدة أمور من ضمنها التصرّف أو إصدار أي أسهم أو حصة مالية في الأسهم أو في أي أوراق مالية للشركة؛ والتي تكون مشابهة إلى حد كبير للأسهم. دبي- البيان