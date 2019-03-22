1.9 مليار درهم أصول «الإمارات ريت» 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة الإمارات ريت المدرجة في بورصة ناسداك دبي، أن قيمة محفظة الاستثمار بلغت 940 مليون دولار بما يعادل (3.5 مليارات درهم) في العام الماضي، بزيادة 4.32% على أساس سنوي. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي قيمة الأصول الصافية بلغ 520 مليون دولار (1.9 مليار درهم إماراتي)، أو 1.736 دولار للسهم في عام 2018.

وبنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بلغ صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة 1.76 دولار للسهم أو 528.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة محفظة «ريت» بنهاية الأشهر التسعة من العام الماضي، 914.7 مليون دولار، لتزيد بنهاية 2018 بنسبة 3% على أساس ربعي.