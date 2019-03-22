مركز للتقنية المتقدمة في أبوظبي يدعم الشركات الناشئة بملياري درهم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تنوي شركة مبادلة للاستثمار إنشاء مركز للتقنية المتقدمة في أبوظبي، بالتعاون مع سوفت بنك الياباني، الذي التزمت بالاستثمار معه في صندوق فيجين بقيمة 15 مليار دولار، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر. وسوف يساهم المركز التقني الجديد بمبلغ مليار درهم للاستثمار في الصناديق والشركات الناشئة خلال فترة 5 سنوات من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد والمساهمة في التنويع الاقتصادي.

وتسعى شركة مبادلة للاستثمار، التي تستثمر 15 مليار دولار في صندوق استثماري مع سوفت بنك الياباني، إلى استثمارات وشراكات جديدة في آسيا. وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في هونغ كونغ، إن مبادلة للاستثمار تبحث عن استثمارات في قطاعات التقنية المتقدمة و الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والعقارات والأسهم التقليدية.

وأضاف، على هامش مؤتمر للاستثمار في هونغ كونغ أمس، أن لدينا شركات قوية مع كثير من الكيانات المختلفة مثل هونغ كونغ والصين واليابان وسنغافورة. وتستثمر شركة مبادلة للاستثمار 580 مليون دولار في شركات فرنسية. وقالت بلومبرغ إن الصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية تبحث عن فرص للاستثمار في مجالات جديدة لتخفيف اعتمادها على النفط المتقلب الأسعار.