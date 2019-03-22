بحث التعاون بين «تنظيمية مؤتمر الطاقة العالمي» ودوائر أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

ترأس الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019، مؤخراً اجتماع فريق العمل المشترك بين اللجنة التنظيمية والجهات الحكومية المعنية، بشأن تنسيق الجهود لإنجاح استضافة الدولة لهذا المؤتمر العالمي المزمع انعقاده في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وقدم الدكتور مطر النيادي إيجازاً عن أهمية استضافة المؤتمر ومساهمته في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي في صناعة الطاقة، كما تحدث عن استعدادات اللجنة التنظيمية لاستضافة المؤتمر والمعرض المصاحب والتوقعات المحتملة للمشاركين والعارضين، وثمّن رئيس اللجنة التنظيمية دعم وتعاون الجهات الراعية للمؤتمر.

وأكد مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي استعداد قطاع السياحة في الفنادق في إمارة أبوظبي لاستضافة هذا الحدث والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة وضع الخطط المطلوبة لإنجاح الحدث.