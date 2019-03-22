شراكة بين مجموعة حياة للفنادق والخطوط الجوية الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

كشفت الخطوط الجوية الأمريكية عن توقيعها شراكة جديدة مع علامة مجموعة حياة للفنادق. ووفقاً لهذه الشراكة سيتم تزويد المسافرين بالمزيد من وسائل ربح أميالٍ إضافية، ونقاط وفرص لترقية عضويتهم من خلال طيرانهم على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية الأمريكية، أو لدى إقامتهم في أحد فنادق مجموعة حياة حول العالم، وذلك ضمن برنامج لمكافأة العملاء الأوفياء وتوفير رحلة وإقامة مجزية لهم خلال سفرهم.

ويجمع برنامج مكافأة ولاء العملاء المشترك الجديد بين برنامج الولاء إيه أدفانتج الخاص بالخطوط الجوية الأمريكية وبرنامج الولاء وورلد أوف حياة الخاصّ بعلامة حياة الفندقية، حيث يتمكن المسافرون من الحصول على المزيد من المزايا المجزية التي تشمل نقاطاً وأميالاً إضافية خلال رحلات الطيران أو ليالي الإقامة.