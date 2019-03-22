غرفة الفجيرة تبحث تعزيز العلاقات مع الجزائر

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم في دول العالم لتبادل المعلومات والأفكار وإمكانية تأسيس شراكات استثمارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الغرفة أمس، بزاز مبروك مدير غرفة تجارة وصناعة أوراس باتنة بالجمهورية الجزائرية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين إمارة الفجيرة والجمهورية الجزائرية، وفرص الاستثمار المتاحة لدى الفجيرة والجزائر.

من جانبه أشاد بزاز مبروك بالتطور الملحوظ الذي تشهده إمارة الفجيرة في شتى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، ووجّه دعوة لغرفة الفجيرة لزيارة الجزائر.