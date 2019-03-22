دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تختتم جولة في السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، جولة ترويجية نظمتها مع وفد يضم أبرز شركائها في ثلاث مدن رئيسة في السعودية.

وضم الوفد المشارك في الجولة الترويجية، مجموعة من شركاء دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، الذين يمثلون مختلف القطاعات، مثل الطيران والفنادق والوجهات الترفيهية، من بينها جزيرة ياس (تجارب ياس)، و«حديقة الحيوانات بالعين»، وفندق «شاطئ الراحة»، و«الاتحاد للطيران» و«إكسبو 2020» و«فنادق ومنتجعات جنة»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، و«نوفوتيل أند آي بي آي إس» و«ريكسوس جزيرة السعديات».

وأتاحت هذه الجولة للشركات السعودية المعنية بقطاع السياحة والسفر والعطلات، فرصة استكشاف العروض السياحية المتميزة، وفرص الترفيه الشاملة التي توفرها أبوظبي، إلى جانب التعرف عن كثب إلى الأصول الثقافية والسياحية المتنوعة، وما تتمتع به من مزايا.