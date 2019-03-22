دبي تستضيف مؤتمر «مايكروسوفت إجنايت» العالمي 27 الجاري

المصدر: دبي- البيان

تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العالمي السنوي للتكنولوجيا «مايكروسوفت إجنايت» على مدار يومي 27 و28 مارس.

ويعقد المؤتمر على مستوى المنطقة، حيث ستسلط شركة مايكروسوفت الضوء خلال الحدث على فوائد بيئة العمل الشاملة والمتنوعة.

وقالت ليلى سرحان مديرة القطاع العام لدى مايكروسوفت الخليج: إن التنوع والشمول من أهم العناصر الرئيسية التي تنادي بها مايكروسوفت منذ فترة طويلة داخل بيئة العمل، مؤكدة أن مايكروسوفت تعد من أكثر الشركات توفيراً لفرص العمل، وهي تعتز بدورها في خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة تجمع تحت سقفها أفضل المواهب.

وشددت على ضرورة بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع بعيداً عن التمييز، مشيرة إلى أن التنوع في العمر والجنسية والخلفية الوظيفية له تأثير إيجابي على القدرة الابتكارية للفريق في سياق القيادة التحويلية.

وسيتناول معرض إجنايت في نسخة دبي أفضل الممارسات والأساليب العالمية، التي تنتهج مبدأ التنوع الوظيفي في بيئة العمل إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة، التي من شأنها تمكين كل فرد ومنظمة في العالم من تحقيق أقصى طاقاتهم.

ويصاحب المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها خبراء مايكروسوفت من بينهم لاتيكا باي المدير العام لقطاع الشركات الناشئة لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وفومالا شميت مدير التطبيقات السحابية لدى شركة مايكروسوفت وآنو ساباباثي المدير التنفيذي للموارد البشرية من مايكروسوفت الخليج.

وسيتضمن المؤتمر أكثر من 100 ورشة عمل وأكثر من 350 خبيراً يشاركون رؤيتهم وابتكاراتهم التكنولوجية العالمية، حيث يمثل الحدث منصة عالمية تحتضن المطورين ومتخصصي التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة بهدف تبادل المعرفة والاستكشاف والتواصل. كما سيتمكن الحاضرون من اكتساب فرصة الحصول على أحدث الرؤى والتوجهات المستقبلية.