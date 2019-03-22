أعلى الدرجات لحلول «سوفوس إنترسبت» في اختبار مجموعة الحماية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سوفوس لحلول أمن الشبكات والنقاط النهائية، أن الجيل الجديد من حلولها للنقاط النهائية والذي يحمل اسم سوفوس إنترسبت إكس، حصل على أعلى درجة من الفاعلية الأمنية وكفاءة إجمالي تكلفة الملكية من بين 19 منتجاً لأمن النقاط النهائية تم اختبارها ضمن اختبار مجموعة الحماية المتقدمة للنقاط النهائية للعام 2019، والذي نشرته مختبرات إن إس إس.

وعمل اختبار مجموعة الحماية المتقدمة للنقاط النهائية للعام 2019 على فحص 21 منتجاً من أبرز المزودين في المجال، تم عرض 19 منتجاً مقارناً منها ضمن خريطة القيمة الأمنية. وخضعت تلك المنتجات لاختبار الفاعلية الأمنية وإجمالي تكلفة الملكية. وتضمن حلول سوفوس إنترسبت إكس تقنيات متطورة للتعلم العميق.