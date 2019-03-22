«بايوس الشرق الأوسط» تحصد جائزة «فييم سوفت وير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بايوس الشرق الأوسط، المزود للبنية السحابية المُدارة في الإمارات، حصولها على جائزة «فييم سوفت وير» لأفضل شريك مزود للبنية السحابية والخدمات خلال العام، والتي تقدمها شركة فييم للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وذلك خلال قمة شركاء ڤييم التي انعقدت مؤخراً في لبنان.

وقال إيان غريزديل، مدير بايوس الشرق الأوسط، والذي تسلّم الجائزة بالنيابة عن الشركة: تمثل استمرارية الأعمال واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها الشركات في مختلف القطاعات والمناطق حالياً. وبالتعاون مع فييم سوفت وير، يمكننا توفير النظم وإمكانات توفر البيانات بما يدعم تطبيقات الأعمال في أية مؤسسة يتعين عليها تلبية أهداف زمن ونقطة التعافي. وأطلقت الشركة مؤخراً عروضها للبنى السحابية المتعددة.