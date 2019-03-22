25 أبريل الجمعية العمومية لـ«موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أنها ستعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يوم 25 أبريل المقبل، في الساعة الحادية عشرة صباحاً. وذكرت المجموعة ذلك في بيان إلى بورصة ناسداك دبي.

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد أعلنت في وقت سابق نمواً في الأرباح السنوية، بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.27 مليار دولار (4.66 مليارات درهم) خلال عام 2018، مقارنة بنحو 1.209 مليار دولار (4.437 مليارات درهم) خلال 2017.

وأوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بزيادة توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 5% إلى 356.9 مليون دولار بواقع 43 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد تماشياً مع سياسة المحافظة على نسبة توزيعات أرباح تقارب 30%.