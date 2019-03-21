أرسنال إلى دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق خاص

المصدر: البيان الإلكتروني

استقل لاعبو فريق أرسنال لكرة القدم اليوم إحدى طائرات الإمارات A380 من مطار لندن هيثرو، قادمين إلى دبي لخوض مباراة ودية مع فريق نادي النصر الرياضي والمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم يوم 26 مارس. وتحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول. وأثناء تواجدهم في دبي سيدخل لاعبو أرسنال أيضاً في معسكر تدريبي للتعود على اللعب في الطقس الحار وذلك استعداداً للأسابيع الأخيرة من موسم كرة القدم الحالي. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر راعيه طيران الإمارات، التي ستتيح للمشجعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع عن قرب بأداء نجوم فريقهم الذي يعد واحداً من أشهر أندية كرة القدم في العالم.

ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وبيير إميريك أوباميانغ وهنريش مخيتوريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف على صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.