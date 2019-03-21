ارتفع الطلب على فنادق أبوظبي في فبراير الماضي بنسبة 7.2%

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ارتفع الطلب على فنادق أبوظبي في شهر فبراير العام الجاري بنسبة 7.2%، وفق الأرقام الأولية لمؤسسة «اس تي ار» للاستشارات والبيانات الفندقية.

وأضاف تقرير «اس تي ار» إلى أن معدل الإشغال في فنادق أبوظبي بلغ 79.2% في فبراير الماضي، وارتفع معدل إضافة الفنادق الجديدة إلى سوق أبوظبي بنسبة 9.3%.

كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي في فبراير بنسبة 31.6% ليصل إلى 565.07 درهماً، بينما ارتفع متوسط عائد الغرفة الفندقية المتاحة بنسبة 29.1% ليصل إلى 447.46 درهماً في فبراير الماضي. وقالت المؤسسة الاستشارية العالمية إنها سوف تنشر الأرقام الفعلية لأشهر فبراير في وقت لاحق الشهر الجاري.