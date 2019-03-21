مجلة «ميد»: الإمارات تسجّل نمواً بنسبة 3.2% العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

توقعت مجلة «ميد» أن تسجّل الإمارات نمواً بنسبة 3.2% في العام الجاري والعام المقبل 2019 و2020.

وأضافت «ميد» أن الإمارات سوف تسجّل فائضاً بين الإنفاق والعائدات السيادية للدولة خلال الفترة المذكورة. ولن تتجاوز الديون الحكومية في العامين الحالي والمقبل نسبة 16-17% من إجمالي الناتج المحلي، أو 300 مليار درهم.

وسوف يرتفع فائض الحساب الجاري إلى أكثر من 5% أيضاً في العامين المذكورين، بينما يقل معدل نمو الإقراض والاقتراض عن 2%.كما توقعت المجلة أن يكون معدل التضخم في دولة الإمارات أقل من 2.5% في العامين الجاري والمقبل.