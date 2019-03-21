«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق معرض لمسات وطنية لدعم مشاريع رخص الغد المنزلية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق معرض «لمسات وطنية» خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 20 أبريل المقبل على كورنيش القواسم، بهدف دعم مشاريع المواطنين أصحاب «رخص الغد» المنزلية، التي تصدرها الدائرة والترويج لمشاريعهم الخاصة انطلاقاً من منازلهم، وتشجيع السياحة الداخلية.

وأوضح سيف السويدي مدير قسم الترويج الاقتصادي بالدائرة، أن تنظيم معرض «لمسات وطنية» في دورته الثالثة يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم الأيدي العاملة الوطنية، وتوفير منصة وطنية لإبراز منتجاتهم عبر 55 رخصة تجارية مشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن عدد «رخص الغد» في الدائرة وصل حتى الآن إلى 340 رخصة وطنية، تركز على الصناعات اليدوية، والتي تشكل مصدر دخل لدعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.

وأشار إلى أن «رخص الغد» تغطي 47 نشاطاً تجارياً، بهدف تعزيز قدرات الأسرة المنتجة على دخول عالم ريادة الأعمال، وتقديم الدعم والمساندة لهم في المنافسة السوقية.

وتشجيعهم على تطوير أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستقلة في فترة تصل مدتها إلى 3 أعوام، لافتاً إلى أن الدائرة وضعت برنامجاً تدريبياً لأصحاب الرخص يضم 8 ورش ودورات لتطوير تلك المشاريع، وإزالة التحديات التي تواجه نمو المشاريع الوطنية الصغيرة.

وأضاف السويدي: نجح معرض «لمسات وطنية» في دورته الثانية زيادة إيرادات أصحاب مشاريع رخص الغد المشاركة بنسبة نمو 400% مقارنة مع الدورة الأولى، حيث بلغت الإيرادات 1.33 مليون درهم، مقارنة مع 116 ألف درهم فقط في عام 2017، نتيجة للإقبال الكبير على أجنحة المعرض، والفعاليات المختلفة من مختلف شرائح المجتمع والوفود السياحية، وهو الأمر الذي حفز الدائرة إلى إطلاق الدورة الثالثة لمواصلة دعم تلك المشاريع، وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة.