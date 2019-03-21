«التنافسية والإحصاء» تشارك بمنتدى الأعمال الأوروبي الخليجي

المصدر: الكويت- البيان

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منتدى الأعمال للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الثالث، الذي اقيم تحت عنوان «واحة الفرص» خلال واختتم اعماله أمس في الكويت، وجمع المنتدى تحت سقف واحد ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتمحور موضوع المنتدى لهذا العام حول «الابتكار» وتحدث فيه مجموعة من المتحدثين والخبراء البارزين لإبراز أهمية المعرفة والإبداع ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشارك عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في جلسة حوار حول ممارسة الأعمال في دول التعاون ناقش خلالها الفرص والحوافز والتحديات والقرارات والممكنات، واستعرض تجربة الإمارات في هذا المجال، وأوضح أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 11 عالمياً بعد أن قفزت عشر مراتب عن المركز السابق (21 عالمياً).

كما استعرض استراتيجية العمل مع شركاء الهيئة من خلال الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والذي يضم تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية.

وذلك بشكل متواصل وما نتج عنه من تحسينات تشريعية وإجرائية ساهمت في وضع الدولة في نادي العشرة الأوائل على مستوى العالم في خمسة من أصل عشرة محاور يحتسبها التقرير وهي استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب.

اجتماعات جانبية

كما التقى لوتاه على هامش المنتدى بعدد من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين المشاركين من أبرزهم الشيخ الدكتور مشعل الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

واختتم لوتاه والوفد المرافق الزيارة بلقاء صقر ناصر الريسي، سفير الإمارات لدى الكويت، حيث أشاد السفير بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في التعريف بجهود القيادة الرشيدة ورؤيتها بتحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071، عبر المشاركة الفعالة في أهم المحافل والمنتديات المعرفية في المنطقة.