تعاون بين المدققين الداخليين والمحاسبين القانونيين ببريطانيا

المصدر: دبي- البيان

وقعت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ببريطانيا، ومقرها لندن، اتفاقية بغرض التعاون المشترك لإثراء معارف وقدرات أعضاء الجهتين.

يأتي التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية المدققين الداخليين في الإمارات للارتقاء بقطاع التدقيق الداخلي في الدولة، نظراً للأهمية القصوى التي يمثلها هذا القطاع في مواكبة طموحات الإمارات .

وقع الاتفاق عبد القادر علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين وليندساي ديغوف دي نانكيس، رئيس فرع الشرق الأوسط لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.