70 وزيراً و500 رئيس تنفيذي بمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، إن الإمارات عازمة على تتويج دورها المتزايد وقيادة الجهود العالمية للتصدي لتحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً لقطاع الطاقة، خلال استضافة فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019.

والذي يقام تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن مؤتمر الطاقة العالمي يشكل منصة الحوار العالمية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر إلى جانب المواطنين المهتمين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم لبحث قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي، وتوقعه مشاركة أكثر من 160 متحدثاً رفيع المستوى، وأكثر من 70 وزيراً من مختلف أنحاء العالم إلى جانب 500 من الرؤساء التنفيذيين.

حيث سيناقشون جميع التحديات والفرص التي يواجها العالم، وذلك عبر مشاركة أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وتوقعات القطاع.

وأكد المزروعي خلال لقاء إعلامي أمس عقد بمقر وزارة الطاقة والصناعة في أبوظبي، حرص اللجنة التنظيمية للمؤتمر على تقديم النسخة الأكثر فعالية في تاريخ المؤتمر وخلق تأثير مستدام يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كلاعب أساسي في مشهد الطاقة العالمي.

اتفاق خفض الإنتاج

من ناحية أخرى، أكد معالي سهيل المزروعي أن الإمارات ملتزمة بخفض إمدادات النفط بنسبة 100% في الأشهر المقبلة وفق اتفاق خفض الإنتاج النفطي، مؤكداً تحقيق نسب التزام عالية في الخفض خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف في تصريحات على هامش لقاء إعلامي بمقر وزارة الطاقة الصناعة بأبوظبي أمس، إنه يتوقع أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من اتفاق تعاون طويل الأمد مع الشركاء من خارج المنظمة في يونيو.

وقال المزروعي إن منظمة «أوبك» وحلفاءها يتابعون المعروض النفطي في الأسواق العالمية الذي لا يزال زائداً، مشيراً إلى أن استراتيجية «أوبك» قادرة على التعامل مع متغيرات السوق بالنقص أو الزيادة. وقال المزروعي إنه لا يوجد تغييرات في خطة تشغيل مفاعل براكة التي أعلنتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

مفهوم الابتكار

وذكر المزروعي أن إمارة أبوظبي ستحتضن خلال المؤتمر أبرز الجهات الفاعلة عالمياً من مختلف قطاعات الطاقة، بما في ذلك قادة الحكومات والقطاع من قارتي آسيا وأفريقيا، والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والخبراء والطلاب، موضحاً أن برنامج المؤتمر يرتكز حول مفهوم الابتكار، وبما يجسد أهداف دولة الإمارات بأن تصبح الدولة الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول العام 2021.

ومن هذا المنطلق تتنوع مواضيع المؤتمر حول التحول الرقمي والاقتصاد الهيدروجيني، والحد من الانبعاثات الكربونية، وقواعد البيانات المتسلسلة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي لإيجاد حلول لتحديات الطاقة، كما ستنضم أفضل 100 شركة ناشئة في مجال تحول الطاقة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتهم وخدماتهم في مركز الابتكار.

وسيشهد اليوم الثاني للمؤتمر مشاركة 40 وفداً وزارياً آسيوياً في الدورة الثامنة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، بالإضافة إلى تأكيد مشاركة الصين واليابان وكوريا والهند في المعرض، وفضلاً عن ذلك سيتم تسهيل مشاركة وفود من قارة أفريقيا من خلال برنامج الدول النامية.