مدينة مصدر تطلق مجمع «تك بارك»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مدينة مصدر مجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي.

وسيشكل المجمع مقراً للشركات التي تتلقى الدعم المالي والمشورة من قبل «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، حيث تمثل الوحدة أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة المتخصصة بالتقنيات النظيفة والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر منصة لأنشطة البحث والتطوير وغيرها من مجالات ريادة الأعمال ضمن هذا القطاع.

وأوضح يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «يأتي إطلاق مجمع»تك بارك«بمثابة إضافة مهمة للمدينة التي تضم مجتمعاً حضرياً مستداماً ومنطقة حرة ومنطقة أعمال متنامية لشركات التكنولوجيا النظيفة، ونرحب بإطلاق المجمع الذي يمثل وجهة هي الأولى من نوعها التي تدعم الابتكار في مجالي الاستدامة والاقتصاد الرقمي».

ويعمل في مدينة مصدر حالياً أكثر من 4000 موظف، وتضم المدينة حوالي 600 شركة منها شركات عالمية مثل «سيمينز» و«هانيويل» و«لوكهيد مارتن»، بالإضافة إلى العديد من رواد الأعمال والموظفين المستقلين.

ويضم مجمع «تك بارك»، الواقع بجانب منتزه «مصدر بارك»، مكاتب صديقة للبيئة مصنوعة من حاويات شحن معاد تدويرها. وتشمل قائمة الشركات التي تتواجد حالياً في المجمع «سيف سيتي جروب»، وهي شركة محلية متخصصة بحلول ومشاريع المدن الذكية والآمنة، و«دي إل آرتا»، الشركة المتخصصة بتطوير تقنيات تحسين التربة المستدامة .

وكذلك منتجات العناية بالبشرة الطبيعية المستخرجة من النباتات المحلية في الإمارات، إضافة إلى «سولفا تكنولوجيز»، و«بون آب»، و«الحكيم للخدمات الهندسية». وحاويات الشحن الخاصة في مجمع «تك بارك» مصممة بحيث تراعي معايير الاستدامة الصارمة لمدينة مصدر، حيث تعتبر أقل استهلاكاً للطاقة بشكل كبير مقارنة مع المكاتب العادية.

30 شركة

وتخطط «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» لاستضافة أكثر من 30 شركة ناشطة ضمن المجمع بحلول عام 2021، وذلك في إطار استراتيجيتها لاستقطاب 12 شركة ناشئة محلية ودولية سنوياً على أقل تقدير. كما تسعى الوحدة لإبرام شراكة مع إدارة مسابقة «تحدي التكنولوجيا النظيفة» في المملكة المتحدةـ، وهي مسابقة عالمية تتمحور حول خطط العمل والأفكار المبتكرة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وذلك لاستضافة مسابقة مشابهة في الإمارات تدعى «تحدي الإمارات للتكنولوجيا النظيفة» في نوفمبر.