«الاقتصاد» تنفذ 9 مبادرات وفعاليات في يوم السعادة

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت وزارة الاقتصاد مجموعة من الأنشطة التي تأتي احتفاءً باليوم العالمي للسعادة، والتي تضمنت أكثر من 9 مبادرات وفعاليات تستهدف تعزيز بيئة السعادة والإيجابية لدى موظفي الوزارة وكذلك لدى أفراد المجتمع.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات وبدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً بعيدة ومهمة في تطبيق مفهوم السعادة بين كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث حرصت على ترسيخ هذا المفهوم ضمن الرؤى والاستراتيجيات التنموية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات.

وأكدت أهمية تشجيع المبادرات التي تبث روح السعادة والإيجابية سواء على مستوى الجهات الحكومية، أو على مستوى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أو على المستوى الفردي، لتقدم بذلك نموذجاً بارزاً على الصعيد العالمي من حيث نشر مفهوم وممارسات السعادة بصورة مؤسسية ووفق أجندات واضحة ومبادرات متنوعة.

ويأتي في مقدمة المبادرات التي أطلقتها الوزارة لنشر السعادة بين أفراد المجتمع، إعلانها عن تخفيضات في أسعار 4000 من السلع الغذائية والاستهلاكية بدءاً من الأمس وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، وعلى مدى شهر كامل.

كما شملت المبادرات التي نظمتها الوزارة على المستوى الداخلي مجموعة من المبادرات الموجهة لتعزيز بيئة السعادة وإشاعة روح الإيجابية والرضى بين الموظفين، كما أطلقت بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة مبادرة بعنوان «أسعد الآخرين تسعد» مخصصة لإسعاد الأطفال، بحيث يشترك فيها موظفو الوزارة بمساهمات يتم توجيهها لمجموعة من الأنشطة والهدايا التي تسهم في رسم الابتسامة وإدخال الفرح والسعادة على قلوب الأطفال المستفيدين من المبادرة.