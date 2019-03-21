«المالية» تستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية في «حلقة الخبرات»

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة المالية أمس، فعالية «حلقة الخبرات المالية» في حي الشندغة التاريخي، وذلك في إطار احتفالها بيوم السعادة العالمي إلى جانب تعزيز مشاركتها المجتمعية، وتوجيه الطاقات لدعم تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات وجهودها في نشر وتعميم ثقافة السعادة وجودة الحياة.

شهد الفعالية التي احتضنها الفناء الخارجي لمبنى قسم دراسات التراث العمراني في حي الشندغة التاريخي يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وأعضاء الإدارة العليا في الوزارة والموظفين من فئة الشباب، كما تم دعوة الموظفين المتقاعدين الذين عملوا في الوزارة، وذلك لاستعراض تجاربهم وخبراتهم، ليستفيد منها الحضور والمشاركون في الفعالية، في إدارة مسيرتهم المهنية.

وأكد يونس الخوري التزام الوزارة بتحقيق الرؤى الحكومية، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في أهداف السعادة في الإمارات حيث حلت الدولة ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018.

وشهدت فعالية «حلقة الخبرات المالية» عرضاً لاستراتيجية وزارة المالية وأهم الإنجازات والخطط المستقبلية، ومن ثم حلقة حوارية مع المتقاعدين في الوزارة، وتناولت مجموعة من المحاور: الأول «سنوات العطاء» وتضمن نبذة عن المسيرة المهنية وأهم ملامح التجربة، واستعرض المحور الثاني «بصمة» الإنجازات والنجاحات التي يفتخر بها المتقاعدون خلال مسيرتهم المهنية، وقدم في المحور الثالث والأخير «سر المهنة» لمحة شاملة عن المهارات والخبرات المكتسبة، التي ساهمت بتميز المتقاعدين في عملهم ومقترحاتهم لتطوير العمل.

وقام المشاركون بتسجيل فيديو خاص، على شكل كلمة مختصرة موجهة لشباب وزارة المالية، تقدم لهم النصيحة وتلخص تجربة المخضرمين في العمل.