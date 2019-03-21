40 % من فروع «الإمارات دبي الوطني» صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

سلط بنك الإمارات دبي الوطني الضوء على الجهود التي تبذلها الشركات في الإمارات لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.

وأطلق مؤخراً ورقة بحثية تسلط الضوء على شركات قطاع الخدمات في الدولة التي تقدم ابتكارات سبّاقة لتيسير إدماج أصحاب الهمم وتمكينهم من المبادرة للمشاركة بكفاءة وإضافة القيمة المرجوّة على الاقتصاد والمجتمع.

وتحت مظلة برنامج «معاً بلا حدود»، منصة الإمارات دبي الوطني لإدماج أصحاب الهمم، قام البنك حتى اليوم بتحويل 40% من شبكة فروعه إلى فروع صديقة لأصحاب الهمم. وإضافة إلى توفير مرافق يمكن لمختلف أصحاب الهمم دخولها، حرص بنك الإمارات دبي الوطني على تدريب الموظفين في كلٍّ من هذه الفروع على أصول التواصل مع أصحاب الهمم والتحدث إليهم علاوة على فهم لغة الإشارة.

وتشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن أصحاب الهمم يشكلون نسبة 15% من سكان العالم.

وقال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في البنك: على مدار الأعوام القليلة الماضية، بذل بنك الإمارات دبي الوطني جهوداً حثيثة لترسيخ حقوق أصحاب الهمم في دولة الإمارات منها تحويل عدد من فروعنا إلى فروع صديقة لأصحاب الهمم، وتقديم الخدمات المخصصة والحلول الداعمة للشمول المالي. ونحن على ثقة بأن دمج أصحاب الهمم في أجواء العمل يعود بالفائدة على الأعمال ويؤثر إيجاباً من حيث تعزيز المواهب والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.