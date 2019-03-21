شراكة بين «دبي التجاري» و«تكافل الإمارات» في المدفوعات وإدارة النقد

المصدر: دبي- البيان

احتفى بنك دبي التجاري، مؤخراً بشراكته مع تكافل الإمارات، شركة التأمين التكافلي على الحياة والصحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في مجال المدفوعات وحلول إدارة النقد.

وأقيم حفل في المبنى الرئيسي لشركة تكافل الإمارات، حضره الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وفادي الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، والإدارة العليا من لطرفين.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: نحن في بنك دبي التجاري نعمل مع عملائنا على مواجهة تحدياتهم من خلال حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصاً لهم. هدفنا هو تحسين كفاءة عملائنا من خلال تعزيز تجربتهم المصرفية، ومساعدتهم على توفير الوقت والجهد.

وقال فادي الهندي: ساهمت شراكتنا مع بنك دبي التجاري في تحقيق خطوة مهمة ومثمرة نحو هدفنا إلى التحول الرقمي في مجال العمليات التشغيلية في الشركة. وساعدتنا تقنيات البنك المتقدمة الخاصة بالأتمتة في تحسين أنظمتنا لإدارة النقد من خلال تقليل الوقت اللازم لإدارة المدفوعات.