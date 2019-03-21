جامعة الإمارات للطيران تستضيف معرضاً للوظائف

المصدر: دبي- البيان

زار عدد من الخريجين والطلبة، معرض التوظيف الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران مؤخراً، في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وشارك عدد من الشركات المحلية والدولية البارزة في هذا الحدث، ومن ضمنها «فريت وركس» و«العربية للطيران» و«تاليس» و«دبي لصناعات الطيران» و"أوليف".

وأتيحت لطلاب جامعة الإمارات للطيران، فرصة تلقي الإرشادات والمشاركة في مقابلات نمطية، والحصول على النصائح المهنية، وكذلك التواصل مع أرباب العمل المحتملين في مجالات مختلفة، مثل الطيران والأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والاتصالات وغيرها.