طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى القاهرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس عزمها زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل 3 رحلات يومياً، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر. وسيتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي والقاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع.

وستعمل الرحلات الجديدة، كما الحالية، بطائرات بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في السياحية. وستضيف الرحلات الجديدة 1416 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا: تعد القاهرة من أشهر الوجهات التي نعمل عليها وأكثرها جذباً لرجال الأعمال والسياح على السواء. وشهدنا ولا نزال طلباً متنامياً على تجربة طيران الإمارات، حيث زاد معدل ملاءة المقاعد على هذا الخط على 90%. وستلبي الرحلات الجديدة زيادة الطلب، كما ستوفر أيضاً مزيداً من الدعم لقطاعي السياحة والتجارة في مصر.

مواعيد

واعتباراً من 28 أكتوبر، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 921» مطار دبي الساعة 12 ظهراً، أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، وتصل القاهرة في الساعة 2:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 922»، فتغادر مطار القاهرة الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى دبي الساعة 9:35 ليلاً.

وفرت الرحلات الجديدة مواعيد ملائمة تسهل مواصلة السفر إلى غالبية المدن في آسيا وأستراليا والأمريكتين، بما في ذلك بكين وبانكوك وهونغ كونغ وسيدني وشنغهاي ونيودلهي ومومباي ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى القاهرة في أبريل 1986 بثلاث رحلات أسبوعياً. وتشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي. ويعمل أكثر من 2000 مصري في مختلف دوائر وأقسام مجموعة الإمارات، بما في ذلك ما يزيد على 1000 من أطقم الطائرات.

وستوفر الرحلات الأربع الجديدة زيادة قدرها 160 طناً أسبوعياً في طاقة الشحن على خط دبي- القاهرة في الاتجاهين تضاف إلى الطاقة الحالية التي تزيد على 800 طن أسبوعياً.

وكانت «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، نقلت خلال 2018 أكثر من 35750 طناً على خط دبي القاهرة، منها 19750 طناً صادرات مصرية و16 ألف طن من الواردات. وتشكل الفواكه والخضراوات الطازجة 90% من الشحنات الصادرة من القاهرة.