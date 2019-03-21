0.8 % انخفاض أسعار المستهلك في أبوظبي خلال يناير وفبراير

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير لمركز الإحصاء – أبوظبي انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك 0.8% خلال الفترة بين يناير- فبراير 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

حيث بلغ الرقم القياسي 111.7% للفترة يناير- فبراير من عام 2019، بينما كان 112.6% للفترة نفسها من عام 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال فبراير مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير، حيث بلغ الرقم القياسي 111.6% خلال شهر فبراير 2019 بينما كان 111.8% في شهر يناير من عام 2019.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.8% خلال فبراير 2019 مقارنة بفبراير 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 111.6% خلال فبراير 2019 بينما كان 112.4% في فبراير 2018.

وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 175.6% من مجمل معدّل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير- فبراير 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة 9.8%. وساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بتقليل نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-فبراير من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 وذلك بنسبة 101.2%.

حيث ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 15.8%. ووانخفضت معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» 1.3%، وانخفضت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 0.9% وانخفضت بنسبة 0.7% لشريحة الرفاه العليا خلال الفترة يناير-فبراير من 2019 مقارنة بالفترة يناير-فبراير من 2018

وأثّر انخفاض أسعار المستهلك في يناير- فبراير 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها 0.6%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فانخفضت بنسبة 1%.