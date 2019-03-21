370 شركة في معرض المطارات 2019

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أكد دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة «ريد الشرق الأوسط للمعارض» أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في الإنفاق على تكنولوجيا المطارات، مشيراً إلى أن سوق المطارات الذكية في منطقة الشرق الأوسط مع نهاية العام الجاري سيصل إلى نحو 3.12 مليارات درهم ويرتفع حجم السوق عالمياً ليصل إلى 47.7 مليار درهم.

وقال قرشي خلال لقاء مع الصحفيين أمس نظمته الشركة لعرض آخر المستجدات في معرض المطارات الذي تنطلق فعاليته في 29 أبريل المقبل إن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في المعرض حتى الآن وصل إلى نحو 370 شركة بنمو 3% مقارنة مع دورة 2018، مشيراً إلى أن المعرض سيستقطب 7500 متخصص في تكنولوجيا المطارات وسيقام على مساحة تزيد على 15% بنمو 5% مقارنة بالدورة السابقة.

وأوضح قرشي أن 35% من الشركات التي أكدت مشاركتها في المعرض من السوق المحلي في حين أن معظم الشركات الخارجية المشاركة جاءت من أوروبا والصين، مضيفاً أن أحدث التقنيات التكنولوجية في قطاع المطارات والسفر ستكون متاحة في المعرض بما في ذلك الممرات الذكية والأنظمة البيومترية وغيرها.

وأضاف أن المعرض سيستضيف أيضاً 4 مؤتمرات دولية لعرض أبرز التجارب والخبرات الدولية في المنافذ الجوية بمشاركة 150 متحدثاً، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات مجتمعة نحو ألف مشارك.

وقال: إن 75% من الشركات المشاركة في المعرض شاركت في دورة العام الماضي، في حين أن الشركات الجديدة سجلت معدلات نمو ملحوظة. وأوضح أن المطارات الإماراتية تستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع جديدة للتوسع سيجري تنفيذها على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، وهو الأمر الذي يشكل عامل جذب للشركات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المعرض .

وقال إنه وفقاً لشركة «كابا» المتخصصة بأبحاث النقل الجوي، يتم استثمار 255 مليار دولار في مشاريع المطارات الجديدة حول العالم، إذ يوجد حالياً 415 مشروعاً جديداً للمطارات في العالم، منها 64 مشروعاً في الشرق الأوسط وحده.

وأضاف أن زيادة الطلب على الرحلات الجوية سيسهم في ارتفاع حركة الطائرات في الشرق الأوسط بنسبة 5.2% وفقاً لـ«كابا» بحلول 2030، ومن المتوقع أن تستوعب مطارات بمنطقة الخليج العربي 450 مليون مسافر بحلول 2020، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي».

وأوضح أن «الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار بعد أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فإن الاستثمار في المطارات الحالية مرتفع بالشرق الأوسط، ويتجاوز ذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقال: توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أنه بحلول عام 2020 سيحصل 80% من المسافرين على خيار الخدمة الذاتية الكاملة في المطار، وبالتالي تدرس المطارات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد تجربة تجهيز المطارات.